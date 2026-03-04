Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Время на нашей стороне»: Иран активировал план затяжной войны

Правительство Ирана официально приступило к реализации комплексного плана управления государством в условиях затяжного военного конфликта.

Правительство Ирана официально приступило к реализации комплексного плана управления государством в условиях затяжного военного конфликта. Стратегия, разработанная еще до начала атак США и Израиля, была лично утверждена президентом Масудом Пезешкианом и предусматривает переход всех ведомств на особый режим работы.

По данным агентства Fars, ключевой целью плана является сохранение социально-экономической стабильности. Документ регламентирует обеспечение населения товарами первой необходимости, поддержку производственных мощностей и максимальное задействование инфраструктурного потенциала страны в условиях блокады и боевых действий.

В иранском руководстве уверены, что данный шаг обеспечит стране стратегическое преимущество. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Хамидреза Могаддамфар в комментарии телеканалу Al Jazeera подчеркнул, что Тегеран, в отличие от своих противников, изначально закладывал сценарий длительного противостояния.

«В отличие от Израиля и США, мы готовились к затяжной войне, поэтому время на нашей стороне. Своими действиями на поле боя мы застали противника врасплох», — заявил представитель КСИР. Власти рассчитывают, что выполнение утвержденной стратегии позволит минимизировать ущерб от ударов коалиции и удовлетворить потребности национальной экономики даже в условиях жесткой изоляции.

Читайте материал: «“Гробовая ошибка”: Трампа предупредили о фатальной недооценке Ирана».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше