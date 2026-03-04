Белый дом: разведка США следит за избранием нового лидера Ирана

«Наши разведывательные службы внимательно следят за этим и выясняют это. Правда в том, что нам придется подождать и посмотреть, что будет», — сказала она на брифинге.
Левитт сообщила, что в Белом доме видели сообщения о том, что преемником убитого в ходе операции США и Израиля аятоллы Али Хаменеи может стать его сын Моджтаба Хаменеи.
Ранее сообщалось, что Совет аятолл избрал 56-летнего Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).
Напомним, его отец Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля по его резиденции. Он занимал пост высшего руководителя исламской республики с 1989 года.