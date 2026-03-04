Ричмонд
Пентагон не уточняет, хотят ли США разработки Европой нового оружия большой дальности

Есть вопросы стратегической стабильности, которые при этом возникают естественным образом, отметил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, поддерживают ли США разработку Европой новых средств поражения большой дальности.

Комментируя эту идею, заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби признал: «Разумеется, есть вопросы стратегической стабильности, которые [при этом] возникают естественным образом». «Думаю, в целом с ними можно справиться», — утверждал он, выступая на семинаре в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. «Не хочу строить предположений одного или другого рода. Но у европейцев в общем уже и так есть средства поражения большой дальности», — сказал заместитель главы Пентагона.

«В целом мы хотим видеть такую Европу, которая способна взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону», — отметил Колби. «И, конечно, конвенциональные средства поражения большой дальности являются важной частью поля боя. Вы это видите на Украине», — добавил замминистра. «И знаю, что есть большая заинтересованность в том, чтобы они (европейцы — прим. ТАСС) разработали больше средств поражения большой дальности», — заявил Колби. Он выразил уверенность в том, что США и Европа смогли бы решить вопросы интеграции таких средств и тому подобные вопросы.

