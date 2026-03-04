Пентагон не уточняет, хотят ли США разработки Европой нового оружия большой дальности

Комментируя эту идею, заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби признал: «Разумеется, есть вопросы стратегической стабильности, которые [при этом] возникают естественным образом». «Думаю, в целом с ними можно справиться», — утверждал он, выступая на семинаре в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. «Не хочу строить предположений одного или другого рода. Но у европейцев в общем уже и так есть средства поражения большой дальности», — сказал заместитель главы Пентагона.