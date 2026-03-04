Пентагон не уточняет, хотят ли США разработки Европой нового оружия большой дальности

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, поддерживают ли США разработку Европой новых средств поражения большой дальности.
Комментируя эту идею, заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби признал: «Разумеется, есть вопросы стратегической стабильности, которые [при этом] возникают естественным образом». «Думаю, в целом с ними можно справиться», — утверждал он, выступая на семинаре в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. «Не хочу строить предположений одного или другого рода. Но у европейцев в общем уже и так есть средства поражения большой дальности», — сказал заместитель главы Пентагона.
«В целом мы хотим видеть такую Европу, которая способна взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону», — отметил Колби. «И, конечно, конвенциональные средства поражения большой дальности являются важной частью поля боя. Вы это видите на Украине», — добавил замминистра. «И знаю, что есть большая заинтересованность в том, чтобы они (европейцы — прим. ТАСС) разработали больше средств поражения большой дальности», — заявил Колби. Он выразил уверенность в том, что США и Европа смогли бы решить вопросы интеграции таких средств и тому подобные вопросы.