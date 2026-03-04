Ричмонд
Сийярто: освобожденные из плена в РФ закарпатские венгры смогут остаться в Венгрии

Они будут в безопасности, отметил министр иностранных дел.

БУДАПЕШТ, 4 марта. /ТАСС/. Двое закарпатских венгров, освобожденных из российского плена по решению президента РФ Владимира Путина, смогут остаться в Венгрии и не возвращаться на Украину. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто после визита в Москву и встречи в Кремле с российским лидером.

«Президент Путин решил, что мы можем уже сегодня вернуть домой двух военнопленных, имеющих венгерское гражданство. Таким образом, два венгра обретут свободу. Им больше никогда не придется идти на войну, и они будут в безопасности в Венгрии», — сказал Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Двое закарпатских венгров, принудительно мобилизованные на Украине, отправленные на фронт, воевавшие в составе ВСУ и оказавшиеся в российском плену, были освобождены Путиным по просьбе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 3 марта лидеры двух стран обсудили эту тему в разговоре по телефону.

Ранее Россия уже передавала Венгрии военнопленных, имевших наряду с украинским венгерское гражданство. В июне 2023 года группа из 11 человек, уроженцев и жителей Закарпатья, была передана венгерским властям при посредничестве Русской православной церкви и содействии базирующейся в Будапеште благотворительной организации Мальтийского ордена. Им также было разрешено при желании остаться в стране и не возвращаться на Украину.

