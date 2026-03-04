Сийярто: освобожденные из плена в РФ закарпатские венгры смогут остаться в Венгрии

Ранее Россия уже передавала Венгрии военнопленных, имевших наряду с украинским венгерское гражданство. В июне 2023 года группа из 11 человек, уроженцев и жителей Закарпатья, была передана венгерским властям при посредничестве Русской православной церкви и содействии базирующейся в Будапеште благотворительной организации Мальтийского ордена. Им также было разрешено при желании остаться в стране и не возвращаться на Украину.