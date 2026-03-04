МИД Украины вызвал представителя Венгрии после освобождения РФ двух венгров

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Венгрии после освобождения РФ двух венгерских граждан, которые были принудительно мобилизованы в ВСУ. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.
«Будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули», — сообщает МИД Украины.
В ведомстве отметили, что украинская сторона не получала информации о передаче мобилизованных в стране граждан Венгрии, освобожденных Россией.
Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял решение освободить двух принудительно мобилизованных на Украине закарпатских венгров, находящихся в плену. С такой просьбой к главе государства обратился глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом в Кремле.