МИД Украины вызвал представителя Венгрии после освобождения РФ двух венгров

В МИД Украины заявили, что не получали информации о передаче освобожденных в России венгров, принудительно мобилизованных в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Венгрии после освобождения РФ двух венгерских граждан, которые были принудительно мобилизованы в ВСУ. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.

«Будет приглашен временный поверенный в делах Венгрии для получения достоверных данных. Украинская сторона также обратится с запросом на доступ к лицам, которых вернули», — сообщает МИД Украины.

В ведомстве отметили, что украинская сторона не получала информации о передаче мобилизованных в стране граждан Венгрии, освобожденных Россией.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял решение освободить двух принудительно мобилизованных на Украине закарпатских венгров, находящихся в плену. С такой просьбой к главе государства обратился глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с президентом в Кремле.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
