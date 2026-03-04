Telegraph: Британский эсминец может прибыть на Кипр лишь через две недели

Как говорится в статье, эсминец типа 45 стоимостью около ?1 млрд ($1,34 млрд) проведет в порту английского Портсмута еще несколько дней и, возможно, не сможет отчалить ранее следующей недели. «Потребуется почти неделя, чтобы он прибыл в район назначения, что означает, что [база британских ВВС на Кипре] Акротири потенциально останется без защитного прикрытия эсминца почти на две недели», — отмечается в публикации.