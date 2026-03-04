Ричмонд
Telegraph: Британский эсминец может прибыть на Кипр лишь через две недели

Газета отметила, что до этого момента военная база Великобритании на острове может остаться без прикрытия.

ЛОНДОН, 4 марта /ТАСС/. Британский эсминец HMS Dragon сможет прибыть к берегам Кипра не ранее чем через две недели. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Как говорится в статье, эсминец типа 45 стоимостью около ?1 млрд ($1,34 млрд) проведет в порту английского Портсмута еще несколько дней и, возможно, не сможет отчалить ранее следующей недели. «Потребуется почти неделя, чтобы он прибыл в район назначения, что означает, что [база британских ВВС на Кипре] Акротири потенциально останется без защитного прикрытия эсминца почти на две недели», — отмечается в публикации.

Со ссылкой на новостной портал Navy Lookout издание сообщает, что руководство британских ВМС предлагало направить один из эсминцев типа 45 на Ближний Восток еще перед началом ударов США и Израиля по Ирану. Однако британское правительство сочло более важным участие кораблей в готовящемся патрулировании Северной Атлантики и Крайнего Севера в составе авианосной ударной группы.

3 марта британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что HMS Dragon будет направлен для защиты Акротири. Однако, по информации телеканала Sky News, 4 марта корабль находился в порту, его загружали боеприпасами.

Как заметил в этой связи Navy Lookout, «Королевский военно-морской флот просто не располагает достаточным количеством кораблей, чтобы поддерживать постоянное присутствие судов за рубежом в готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, как это было раньше». «Вместо этого ему приходится распределять немногочисленные доступные корабли, направляя их на выполнение наиболее срочных задач в ущерб другим обязанностям», — отмечает специализированный портал.

2 марта авиабазе Акротири был нанесен ущерб из-за атаки беспилотника. Согласно информации агентства Reuters, дрон был запущен шиитской организацией «Хезболлах» с территории Ливана. Власти Кипра эвакуировали гражданское население деревни Акротири, находящейся под юрисдикцией британской заморской территории в непосредственной близости от аэродрома базы, который был целью ударов. 4 марта для обеспечения безопасности острова в кипрский Лимасол прибыли два фрегата военно-морских сил Греции — Kimon и Psara, а также французский фрегат Languedoc.

