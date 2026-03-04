Ричмонд
Более 900 россиян запросили у посольства РФ помощь с выездом из Катара

Общее число российских туристов на территории эмирата составляет 1 500 человек, сообщил первый секретарь посольства РФ в арабском государстве Сергей Демин.

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Посольство России в Дохе оценивает общее число российских туристов, находящихся на территории Катара, примерно в 1,5 тыс. человек. Дипломатическое представительство уже обработало более 900 обращений от россиян, желающих покинуть страну на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил ТАСС первый секретарь посольства РФ в Катаре Сергей Демин.

«По состоянию на вечер 4 марта посольство получило и обработало обращения более чем от 900 российских граждан, желающих покинуть территорию эмирата. Подавляющее большинство из них — туристы. По нашим оценкам, общее число российских туристов на территории Катара составляет 1 500 человек», — отметил дипломат.

По его словам, среди находящихся в стране граждан России — 364 транзитных пассажира авиакомпании Qatar Airways, 200 участников детских футбольных секций и более 200 пассажиров круизных лайнеров. Демин подчеркнул, что посольство открыло горячую линию и оперативно информирует граждан о решениях местных властей через социальные сети, а также прорабатывает различные сценарии действий.

Отдельное внимание дипмиссия уделяет ситуации с пассажирами круизного лайнера Celestyal Journey, который вынужденно находится в порту Дохи уже пятый день. «Посольство ведет переговоры с Управлением по туризму Катара о размещении туристов в гостиницах за счет принимающей стороны», — указал собеседник агентства.

28 февраля власти Катара закрыли воздушное пространство страны в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Минобороны эмирата сообщало об отражении ударов ракет и беспилотников, запущенных с территории Ирана. Как заявлял официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, исламская республика предприняла несколько попыток атаковать международный аэропорт Хамад в Дохе, все они были отражены. По данным внешнеполитического ведомства, в Дохе остаются порядка 8 тыс. транзитных пассажиров из разных стран, они были размещены в гостиницах в счет катарской стороны.

