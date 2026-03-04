Более 900 россиян запросили у посольства РФ помощь с выездом из Катара

28 февраля власти Катара закрыли воздушное пространство страны в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Минобороны эмирата сообщало об отражении ударов ракет и беспилотников, запущенных с территории Ирана. Как заявлял официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, исламская республика предприняла несколько попыток атаковать международный аэропорт Хамад в Дохе, все они были отражены. По данным внешнеполитического ведомства, в Дохе остаются порядка 8 тыс. транзитных пассажиров из разных стран, они были размещены в гостиницах в счет катарской стороны.