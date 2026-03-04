12-й канал: Нетаньяху заподозрил США в ведении сепаратных переговоров с Ираном

По его сведениям, израильская разведка получила на этой неделе информацию, указывающую на то, что между иранской стороной и официальными лицами из администрации Трампа могут иметься контакты по вопросу прекращения огня между США и исламской республикой. Как отмечает 12-й телеканал, Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу.