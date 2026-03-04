Ричмонд
12-й канал: Нетаньяху заподозрил США в ведении сепаратных переговоров с Ираном

Премьер-министр еврейского государства обратился в Белый дом за разъяснениями, отметил телеканал.

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заподозрил Белый дом в ведении закулисных переговоров с Тегераном. С таким утверждением выступил 12-й канал израильского телевидения.

По его сведениям, израильская разведка получила на этой неделе информацию, указывающую на то, что между иранской стороной и официальными лицами из администрации Трампа могут иметься контакты по вопросу прекращения огня между США и исламской республикой. Как отмечает 12-й телеканал, Нетаньяху обратился в Белый дом за разъяснениями по этому поводу.

Обращение Нетаньяху указывает на то, что израильское правительство обеспокоено возможным стремлением США к прекращению огня в Иране до того, как будут выполнены все задачи этой военной кампании, замечает 12-й канал.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства республики. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США на Бахрейне, в Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

