«Хезболлах» заявило об атаке на базу ВВС Израиля к югу от Тель-Авива

БЕЙРУТ, 4 марта. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты, запущенные бойцами шиитского движения «Хезболлах», нанесли удары по авиабазе Пальмахим в 20 км к югу от Тель-Авива. Об этом говорится в коммюнике военно-информационной службы организации, размещенном в Telegram-канале.
«Отряды исламского сопротивления атаковали при помощи боевых беспилотников испытательный полигон и авиабазу Пальмахим к югу от Тель-Авива, — указывается в тексте. — В результате прямого попадания поврежден один из радаров противоракетного комплекса».
Шииты сообщили, что обстреляли высокоточным ракетным оружием военный объект в районе Тель-ха-Шомер и базу сил противоракетной обороны Эйн-Шемер к востоку от города Хадера (75 км от границы с Ливаном).
В тексте подчеркивается, что эти операции были проведены «в ответ на преступную израильскую агрессию, направленную против десятков ливанских городов и поселков, включая южные пригороды Бейрута».