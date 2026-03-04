Ричмонд
Kan: Израиль может атаковать правительственные цели в Ливане

Еврейское государство может сделать это для того, чтобы надавить на руководство республики, сообщает гостелерадиокомпания.

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 марта. /ТАСС/. Израиль может начать атаковать в Ливане не только объекты шиитской организации «Хезболлах», но и правительственные цели ради давления на Бейрут. Об этом гостелерадиокомпании Kan заявил источник в израильских структурах безопасности.

По его версии, на такой шаг Израиль может пойти для того, чтобы правительство Ливана оказало в свою очередь давление на «Хезболлах» с целью принуждения организации к разоружению. «Если ливанское правительство не возьмет ситуацию под контроль, мы рассмотрим возможность причинения вреда целям, которые с ним связаны», — предупредил собеседник Kan.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяло на себя движение «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».

