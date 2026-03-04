Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агкацев отразил десятый пенальти за карьеру

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

Отбитый одиннадцатиметровый стал десятым за карьеру голкипера.

Всего в ворота Агкацева назначалось 23 удара с «точки». Количество отражённых пенальти составляет чуть менее 44%.

Несмотря на это, «Краснодар» уступил со счётом 1:3. Ответная игра пройдёт 17 марта.

Ранее сообщалось, что «Динамо» Мх победило «Ростов» и сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.