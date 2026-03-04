Агкацев отразил десятый пенальти за карьеру

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил пенальти от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.
Отбитый одиннадцатиметровый стал десятым за карьеру голкипера.
Всего в ворота Агкацева назначалось 23 удара с «точки». Количество отражённых пенальти составляет чуть менее 44%.
Несмотря на это, «Краснодар» уступил со счётом 1:3. Ответная игра пройдёт 17 марта.
Ранее сообщалось, что «Динамо» Мх победило «Ростов» и сыграет с «Зенитом» в полуфинале Пути регионов Кубка России.