В «Хезболлах» сообщили о боестолкновении своего отряда с военными Израиля

БЕЙРУТ, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитского движения «Хезболлах» сообщило о первом боестолкновении между отрядом сил сопротивления и израильскими военными в городе Эль-Хияме на юге Ливана.
«Наши бойцы взорвали мину на пути следования израильской колонны, а затем атаковали неприятельских солдат, которые понесли потери», — говорится в коммюнике формирования, размещенном в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в районе Хоулы в ходе вооруженной вылазки были подбиты противотанковым управляемым снарядом бронетранспортер Zelda и танк Merkava ВС Израиля.
