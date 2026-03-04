Ричмонд
В «Хезболлах» сообщили о боестолкновении своего отряда с военными Израиля

Израильские солдаты понесли потери, отмечается в коммюнике формирования.

БЕЙРУТ, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитского движения «Хезболлах» сообщило о первом боестолкновении между отрядом сил сопротивления и израильскими военными в городе Эль-Хияме на юге Ливана.

«Наши бойцы взорвали мину на пути следования израильской колонны, а затем атаковали неприятельских солдат, которые понесли потери», — говорится в коммюнике формирования, размещенном в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в районе Хоулы в ходе вооруженной вылазки были подбиты противотанковым управляемым снарядом бронетранспортер Zelda и танк Merkava ВС Израиля.

