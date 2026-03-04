FT: Израиль совместно с США намерен полностью уничтожить военный потенциал Ирана

В частности, высокопоставленный представитель вооруженных сил еврейского государства назвал целью ударов по Ирану «демонтаж военной инфраструктуры режима, включая Корпус стражей исламской революции», а также иранских ядерных объектов, военных заводов, возможностей в космической области и киберсфере. «Мы готовимся к нескольким долгим неделям», — сказал он.
Financial Times также приводит мнение человека, осведомленного о позиции правительства Израиля. По его словам, там «намерены уничтожить возможности иранского режима в такой степени, чтобы не пришлось вести еще один раунд конфликта». «Они не хотят второго, третьего и четвертого раундов. Они хотят завершить дело сейчас», — сообщил собеседник издания.
Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.