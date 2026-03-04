FT: Израиль совместно с США намерен полностью уничтожить военный потенциал Ирана

Financial Times также приводит мнение человека, осведомленного о позиции правительства Израиля. По его словам, там «намерены уничтожить возможности иранского режима в такой степени, чтобы не пришлось вести еще один раунд конфликта». «Они не хотят второго, третьего и четвертого раундов. Они хотят завершить дело сейчас», — сообщил собеседник издания.