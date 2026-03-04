Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Израиль совместно с США намерен полностью уничтожить военный потенциал Ирана

ЛОНДОН, 4 марта /ТАСС/. Совместная военная операция Израиля и США против Ирана рассчитана на несколько недель и имеет целью полностью уничтожить военный потенциал исламской республики. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных израильских чиновников — как действующих, так и бывших.

Источник: РИА "Новости"

В частности, высокопоставленный представитель вооруженных сил еврейского государства назвал целью ударов по Ирану «демонтаж военной инфраструктуры режима, включая Корпус стражей исламской революции», а также иранских ядерных объектов, военных заводов, возможностей в космической области и киберсфере. «Мы готовимся к нескольким долгим неделям», — сказал он.

Financial Times также приводит мнение человека, осведомленного о позиции правительства Израиля. По его словам, там «намерены уничтожить возможности иранского режима в такой степени, чтобы не пришлось вести еще один раунд конфликта». «Они не хотят второго, третьего и четвертого раундов. Они хотят завершить дело сейчас», — сообщил собеседник издания.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше