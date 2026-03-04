Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по десяткам установок ПВО на западе и в центре Ирана

ВВС Израиля нанесли масштабные удары по десяткам установок ПВО на западе и в центре Ирана.

ВВС Израиля нанесли масштабные удары по десяткам установок ПВО на западе и в центре Ирана.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ходе ударов были уничтожены десятки объектов, принадлежащих системе баллистических ракет режима, включая пусковые установки и системы ПВО, развёрнутые в районе, представляющем угрозу для самолётов ВВС Израиля», — говорится в заявлении армии в Telegram-канале.

Утверждается, что некоторые из пусковых установок были поражены, когда Иран готовился их использовать.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше