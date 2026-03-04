ЦАХАЛ: Израиль нанёс удары по десяткам установок ПВО на западе и в центре Ирана

ВВС Израиля нанесли масштабные удары по десяткам установок ПВО на западе и в центре Ирана.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«В ходе ударов были уничтожены десятки объектов, принадлежащих системе баллистических ракет режима, включая пусковые установки и системы ПВО, развёрнутые в районе, представляющем угрозу для самолётов ВВС Израиля», — говорится в заявлении армии в Telegram-канале.
Утверждается, что некоторые из пусковых установок были поражены, когда Иран готовился их использовать.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о начале новой волны ударов по Тегерану.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.