Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране

BFMTV: Трамп проинформировал Макрона о ходе американских операций в Иране.

ПАРИЖ, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп связался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и проинформировал его о ходе американских военных операций в Иране, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на окружение лидера Франции.

«Трамп связался сегодня вечером с Эммануэлем Макроном, чтобы проинформировать того о “состоянии военных операций, проводимых в настоящий момент Соединенными Штатами в Иране”, — говорится в материале.

Макрон также поднял в разговоре тему ситуации в Ливане, передает телеканал.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.

