Трамп заявил об огромном прогрессе в операции против Ирана.

«Полагаю, я вправе утверждать — и вы сами в этом убеждаетесь — что мы наблюдаем огромный прогресс», — сказал Трамп во время круглого стола в Белом доме, комментируя ситуацию с военными действиями против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США.
