Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон считает, что к операции против Ирана могут присоединиться другие страны

Замглавы Пентагона Элбридж Колби обошел просьбу уточнить, может ли НАТО в ситуации вокруг Ирана задействовать статью 5 Североатлантического договора.

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Руководство Военного министерства США полагает, что к американо-израильской операции против Ирана могут присоединиться и другие государства.

«Думаю, есть подлинный потенциал эволюционного продвижения к какому-то объединению [стран, действующих против Ирана в рамках нынешней американо-израильской операции]. Что отражает широкий консенсус, заключающийся в том, что исламская республика представляет собой ядовитую угрозу», — утверждал заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

«Это не просто угроза. Страны готовы предпринимать против нее действия. Посмотрите на [Персидский] залив. Да, израильтяне вовлечены. Но страны [Персидского] залива тоже вовлечены», — сказал заместитель главы Пентагона.

«Мы ясно видим, что исламская республика готова наносить удары по широкому кругу стран, — полагает Колби. — Не только на Ближнем Востоке, но и, потенциально, в НАТО». Вместе с тем, он обошел просьбу уточнить, может ли НАТО в ситуации вокруг Ирана задействовать статью 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. Эта статья закрепляет принцип коллективной обороны блока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше