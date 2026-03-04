Пентагон считает, что к операции против Ирана могут присоединиться другие страны

«Думаю, есть подлинный потенциал эволюционного продвижения к какому-то объединению [стран, действующих против Ирана в рамках нынешней американо-израильской операции]. Что отражает широкий консенсус, заключающийся в том, что исламская республика представляет собой ядовитую угрозу», — утверждал заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.
«Это не просто угроза. Страны готовы предпринимать против нее действия. Посмотрите на [Персидский] залив. Да, израильтяне вовлечены. Но страны [Персидского] залива тоже вовлечены», — сказал заместитель главы Пентагона.
«Мы ясно видим, что исламская республика готова наносить удары по широкому кругу стран, — полагает Колби. — Не только на Ближнем Востоке, но и, потенциально, в НАТО». Вместе с тем, он обошел просьбу уточнить, может ли НАТО в ситуации вокруг Ирана задействовать статью 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году. Эта статья закрепляет принцип коллективной обороны блока.