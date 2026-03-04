Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране

«Я могла бы прокомментировать тот факт, что президент провел множество телефонных переговоров с партнерами, союзниками и лидерами в ближневосточном регионе. Он действительно говорил с курдскими лидерами о нашей базе, которая находится на севере Ирака. Но что касается любого сообщения, предполагающего, что президент согласился с подобным планом, то оно является абсолютно ложным и не должно было быть написано», — ответила она на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Трамп подобный вариант.