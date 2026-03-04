Трамп не обсуждал с курдской оппозицией участие в наземной операции в Иране

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не обсуждал с представителями курдской оппозиции возможность предоставления им вооружения для провоцирования вооруженного восстания в Иране, сообщения СМИ о подобном ложны, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Я могла бы прокомментировать тот факт, что президент провел множество телефонных переговоров с партнерами, союзниками и лидерами в ближневосточном регионе. Он действительно говорил с курдскими лидерами о нашей базе, которая находится на севере Ирака. Но что касается любого сообщения, предполагающего, что президент согласился с подобным планом, то оно является абсолютно ложным и не должно было быть написано», — ответила она на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Трамп подобный вариант.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Ее жертвами в Иране стали уже около тысячи человек, в первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь власти США уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране, а Израиль заявляет об этом прямо.