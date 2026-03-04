Пентагон: США работают над установлением контроля над Гренландией

Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби заявил, что США работают над установлением контроля над Гренландией.
«Сейчас ведется процесс, который направлен на решение этой проблемы по другим каналам, но, думаю, у нас есть основания для оптимизма, что это закончится успешно», — приводит РИА Новости слова Элбриджа Колби.
Гренландия входит в состав Дании. Однако американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен быть частью США.
Как писал журнал Time, интерес у Дональда Трампа к Гренландии появился после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года.