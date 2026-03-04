Венская опера сообщила о разочаровании зрителей из-за замены Нетребко

Венская государственная опера на фоне замены солистки сообщила о разочаровании зрителей, которые купили билеты ради выступления российской оперной певицы Анны Нетребко.
«Разумеется, при информировании наших клиентов мы получили разочарованные отклики от гостей, которые приобрели билеты на спектакль специально ради выступления госпожи Нетребко», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Венской оперы.
Ранее австрийская газета Der Standard писала, что зрители в Венской государственной опере освистали певицу, вышедшую на замену Нетребко, которая отменила выступление по состоянию здоровья.