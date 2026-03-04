Ричмонд
Каллас заявила, что страны танкеров с российской нефтью сотрудничают с ЕС

Каллас: страны регистрации танкеров с российской нефтью сотрудничают с ЕС.

БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что страны регистрации танкеров, перевозящих российскую нефть, активно сотрудничают с Евросоюзом для ограничения передвижения судов.

«Мы также тесно работаем со странами флага: если флаг меняется, мы взаимодействуем с третьими странами», — заявила она.

Каллас утверждает, что эти государства якобы «проявляют большую готовность к сотрудничеству», чтобы «предпринимать шаги, позволяющие ограничить перемещение» так называемого теневого флота.

Каллас добавила, что Еврокомиссия 23 февраля представила глав МИД стран ЕС документ о том, как действовать в отношении судов с нефтью из РФ.

В конце октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. По словам главы МИД Нидерландов, в него вошли 117 судов. В общей сложности 564 судна находятся под санкциями ЕС.

В МИД РФ ранее отмечали, что категорию «теневого флота» в Евросоюзе выдумали в санкционном раже, в праве такой категории нет. В Кремле, комментируя заявления по якобы «теневому флоту», подчеркнули, что это «пиратство XXI века».

