Силы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за три часа уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
По данным ведомства, с 20:00 до 23:00 мск дроны были сбиты над акваториями Чёрного и Азовского морей, над Ростовской, Саратовской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Крымом и Краснодарским краем.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает ПВО.
Также стало известно, что фрагменты беспилотников упали на территории трёх санаториев в селе Кабардинка в Геленджике.
