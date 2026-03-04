Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КСИР заявили об ударе по дату-центру Amazon в Бахрейне

КСИР заявил об ударе с помощью БПЛА по дату-центру Amazon в Бахрейне.

ТЕГЕРАН, 4 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес с помощью беспилотников удар по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне, передает иранское агентство Fars.

«Дата-центр Amazon в Бахрейне, известный как крупнейший на Ближнем Востоке центр обработки данных США, подвергся атаке беспилотников КСИР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта операция была проведена с целью «определения роли этих дата-центров» в поддержке военной и разведывательной деятельности США против Ирана.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше