В КСИР заявили об ударе по дату-центру Amazon в Бахрейне

«Дата-центр Amazon в Бахрейне, известный как крупнейший на Ближнем Востоке центр обработки данных США, подвергся атаке беспилотников КСИР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта операция была проведена с целью «определения роли этих дата-центров» в поддержке военной и разведывательной деятельности США против Ирана.
