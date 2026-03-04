Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН признали атаки на Иран противоречащими Уставу организации

Независимая международная миссия ООН заявила, что атаки Израиля и США на Иран противоречат Уставу организации.

Источник: Аргументы и факты

Независимая международная миссия при Организация Объединенных Наций (ООН) пришла к выводу, что действия Израиля и США против Ирана не соответствуют положениям Устава организации. Об этом сообщает Reuters.

В официальном заявлении миссия по установлению фактов выразила осуждение военных операций Вашингтона и Тель-Авива. По ее оценке, подобные действия нарушают базовый принцип Устава ООН, запрещающий применение силы против территориальной целостности и политической независимости суверенных государств.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш до этого предупреждал, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу международной стабильности и безопасности.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что иранская сторона в соответствии с Уставом ООН имеет право в рамках самообороны ответить на атаки США и Израиля.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше