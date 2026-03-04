В ООН признали атаки на Иран противоречащими Уставу организации

В официальном заявлении миссия по установлению фактов выразила осуждение военных операций Вашингтона и Тель-Авива. По ее оценке, подобные действия нарушают базовый принцип Устава ООН, запрещающий применение силы против территориальной целостности и политической независимости суверенных государств.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш до этого предупреждал, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке представляет серьезную угрозу международной стабильности и безопасности.
Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что иранская сторона в соответствии с Уставом ООН имеет право в рамках самообороны ответить на атаки США и Израиля.