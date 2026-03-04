Ричмонд
Мусаев: такое судейство непозволительно, давайте играть честно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не всё получилось по прессингу. Сказалось и удаление, которого не было. Такое судейство — непозволительно. Давайте играть честно», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 72-й минуте красную карточку получил футболист «быков» Джованни Гонсалес.

Ответная игра пройдёт 17 марта в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Станислав Агкацев отразил десятый пенальти за карьеру.