Трамп оценил ход американской операции против Ирана на 15 из 10

Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10 и пообещал продолжить.

ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил ход американской атаки на Иран на 15 из 10, пообещав, что она продолжится.

«Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15. И мы продолжим это делать», — сказал Трамп в Белом доме о ходе атаки на Иран.

По словам президента США, в мире якобы поддерживают действия Штатов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

