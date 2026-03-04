В Петербурге замдиректора и завхоза школы задержали по делу о взятках

Замдиректора и завхоза школы в Невском районе Петербурга задержали по делу о взятках.
Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По данным следствия, фигуранты способствовали созданию приоритетных условий и заключению контрактов на поставку товаров для нужд школы с контрагентами, получив от их представителей взятки в крупном размере.
Ранее главу муниципального округа Серебряные Пруды и троих его заместителей задержали по подозрению в получении взяток на 5,85 млн рублей от предпринимателей, в том числе по контрактам на уборку снега.