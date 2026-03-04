В аэропорту Самары объявили план «Ковёр»

План «Ковёр» объявили в самарском аэропорту Курумоч.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в канале в МAX.
«Объявлен план “Ковёр”. Введены временные ограничения в воздушном пространстве Самарской области», — написал Федорищев.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за три часа уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.Читать дальше