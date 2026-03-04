Ричмонд
Трамп положительно оценил взаимодействие с Родригес

Президент США отметил, что уполномоченный президент Венесуэлы «очень хорошо сотрудничает» с Вашингтоном.

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп положительно оценил взаимодействие уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес с представителями американской администрации. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам американского лидера, Родригес «отлично справляется со своей работой и очень хорошо сотрудничает с представителями США». По американского лидера, венесуэльская «нефть начинает поступать» в США.

Выступая 4 марта на встрече с представителями технологических компаний в Белом доме, президент США также заявил об «отличных отношениях» с Родригес. «Мы получаем сотни миллионов баррелей нефти, которая пойдет на наше благо и на благо Венесуэлы», — добавил он. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам прибыл 4 марта в Венесуэлу для встречи с властями республики по вопросам, касающимся работы американских горнодобывающих компаний и обеспечения безопасности цепочек поставок полезных ископаемых.

Ранее Министерство юстиции США отвергло утверждения СМИ о намерении американской администрации предъявить Родригес обвинения в коррупции и отмывании средств. Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Вашингтон разрабатывает проект обвинительного заключения против уполномоченного президента Венесуэлы с целью усиления давления на Каракас. По данным агентства, Минюст США «подготовил возможные обвинения в коррупции и отмывании средств» против Родригес, доведя до ее сведения, что она «рискует преследованием, если не продолжит удовлетворять требования» администрации Трампа.

3 января в Вашингтоне сообщили о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация утверждала, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

