Трамп положительно оценил взаимодействие с Родригес

Выступая 4 марта на встрече с представителями технологических компаний в Белом доме, президент США также заявил об «отличных отношениях» с Родригес. «Мы получаем сотни миллионов баррелей нефти, которая пойдет на наше благо и на благо Венесуэлы», — добавил он. Министр внутренних дел США Дуглас Бергам прибыл 4 марта в Венесуэлу для встречи с властями республики по вопросам, касающимся работы американских горнодобывающих компаний и обеспечения безопасности цепочек поставок полезных ископаемых.