Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10

Американский лидер Дональд Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.

Американский лидер Дональд Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.

«Кто-то спросил, как бы я оценил по десятибалльной шкале, я сказал: где-то на 15», — сказал он в Белом доме.

Трамп также пообещал продолжить операцию.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция против Ирана изначально планировалась на середину 2026 года, однако была перенесена из-за развития событий.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше