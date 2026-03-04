Вяльбе оценила выступления Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступления Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Италии.
«Не хочу обидеть их, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Всё-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами», — цитирует Вяльбе «Вести».
На Олимпиаде Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне, пятым — в марафоне, 15-м — в разделке на 10 км.
Непряева стала 17-й в скиатлоне, в гонке свободным стилем лыжница заняла 21-е место. В марафоне её результат был аннулирован из-за ошибки при смене лыж.
Ранее сообщалось, что Егор Сорин назвал неудовлетворительной свою работу на Олимпиаде в Италии.