Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вяльбе оценила выступления Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступления Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Италии.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила выступления Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Не хочу обидеть их, я честно скажу, не верила, что у нас будут медали. Очень сложно, достаточно маленький период, чтобы даже к этому снегу привыкнуть. Всё-таки у ребят не было совместной конкуренции со спортсменами», — цитирует Вяльбе «Вести».

На Олимпиаде Коростелёв стал четвёртым в скиатлоне, пятым — в марафоне, 15-м — в разделке на 10 км.

Непряева стала 17-й в скиатлоне, в гонке свободным стилем лыжница заняла 21-е место. В марафоне её результат был аннулирован из-за ошибки при смене лыж.

Ранее сообщалось, что Егор Сорин назвал неудовлетворительной свою работу на Олимпиаде в Италии.