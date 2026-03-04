Fars: Иран ударил дроном по дата-центру американской Amazon в Бахрейне

Об этом сообщает агентство Fars.
«Дата-центр компании Amazon в Бахрейне, признанный крупнейшим дата-центром США в регионе, стал целью беспилотных атак Корпуса стражей Исламской революции», — говорится в публикации.
Ранее в МВД Бахрейна сообщили о задержании четверых подозреваемых в съёмке последствий атак Ирана.
