Fars: Иран ударил дроном по дата-центру американской Amazon в Бахрейне

Иран нанёс с помощью беспилотников удар по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.

Иран нанёс с помощью беспилотников удар по дата-центру американской компании Amazon в Бахрейне.

Об этом сообщает агентство Fars.

«Дата-центр компании Amazon в Бахрейне, признанный крупнейшим дата-центром США в регионе, стал целью беспилотных атак Корпуса стражей Исламской революции», — говорится в публикации.

Ранее в МВД Бахрейна сообщили о задержании четверых подозреваемых в съёмке последствий атак Ирана.

