Власти Израиля разрешат собрания до 50 человек

«В соответствии с оценкой ситуации Управление тыла Израиля приняло решение, что начиная с 12:00 (13:00 мск — прим. ТАСС) 5 марта предписания населению будут изменены. Будут разрешены собрания до 50 человек при условии, что в течение необходимого времени можно добраться до стандартного защищенного пространства», — говорится в заявлении.
Кроме того, будет разрешена работа в помещениях, где есть доступ к бомбоубежищу, добавили в пресс-службе.
Любые образовательные мероприятия остаются под запретом, добавили в армии.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись цели США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.