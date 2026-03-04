Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США уверены, что переговоры по Гренландии дадут «хороший результат»

Заместитель военного министра Соединенных Штатов по политическим делам Элбридж Колби отверг выводы о том, что Вашингтон угрозами в адрес Европы расшатал НАТО.

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американская администрация уверена, что переговоры по Гренландии в конечном счете дадут искомый Вашингтоном результат. Это подтвердил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

«Уверен, что используемый процесс даст хороший результат», — сказал он, выступая в Совете по международным отношениям в Вашингтоне. «Важно, чтобы наши ключевые интересы применительно к Гренландии были отражены», — заявил при этом заместитель главы Пентагона.

Он отверг выводы о том, что США своими угрозами в адрес Европы, связанными с Гренландией, по сути, расшатали Организацию Североатлантического договора (НАТО). «НАТО по-настоящему является самой сильной за поколение. Так что я отвергаю посыл вашего вопроса», — утверждал Колби.

Вашингтонская администрация сообщила 31 января о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно многое уже удалось согласовать. Нынешнее американское руководство неоднократно заявляло о необходимости присоединения Гренландии к США. Ранее США предлагали выкупить остров, а в марте 2025 года выразили уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше