В США уверены, что переговоры по Гренландии дадут «хороший результат»

Вашингтонская администрация сообщила 31 января о начале переговоров по дальнейшей принадлежности Гренландии и выразила надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для Европы. По версии американской стороны, довольно многое уже удалось согласовать. Нынешнее американское руководство неоднократно заявляло о необходимости присоединения Гренландии к США. Ранее США предлагали выкупить остров, а в марте 2025 года выразили уверенность в том, что его можно аннексировать.