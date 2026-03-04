Пентагон опубликовал видео поражения корабля Ирана торпедой с подлодки

Пентагон опубликовал видеозапись момента поражения иранского корабля торпедой, выпущенной с американской подводной лодки.
Видеозапись продолжительностью 20 секунд опубликована в аккаунте американского Министерства войны в соцсети Х.
Через перископ запечатлён момент попадания торпеды в кормовую часть корабля.
Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.
