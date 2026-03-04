Ричмонд
Пентагон опубликовал видео поражения корабля Ирана торпедой с подлодки

Пентагон опубликовал видеозапись момента поражения иранского корабля торпедой, выпущенной с американской подводной лодки.

Видеозапись продолжительностью 20 секунд опубликована в аккаунте американского Министерства войны в соцсети Х.

Через перископ запечатлён момент попадания торпеды в кормовую часть корабля.

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше