Фетва о джихаде: Иранский аятолла потребовал крови президента США

28 февраля этого года началась совместная операция США и Израиля в Иране, в результате которой был убит верховный лидер Али Хаменеи. По информации канала Iran International, новым верховным лидером стал его сын. В ответ на эти события Минобороны Израиля объявило всех лидеров Ирана «целями для ликвидации». Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, назвав «идеальным сценарием» для Ирана пример Венесуэлы.