В Иране великий аятолла Абдулла Джавади Амоли издал фетву о джихаде, в которой призывает к насилию против президента США Дональда Трампа. Это заявление было опубликовано агентством Tasnim и охарактеризовано как «обязательное требование».
Аятолла Джавади Амоли выразил недовольство отсутствием верховного лидера Ирана Али Хаменеи и заявил: «Если есть хоть малейшие страдания, то на пути вас ждут бесчисленные сокровища. Наша земля — наша честь. Пролитие крови сионистов и Трампа — нынешнее требование Имама Махди.» Это обращение подчеркивает растущее напряжение между Ираном и США, особенно на фоне недавних событий, связанных с военными операциями в регионе.
Фетва, изданная Джавади Амоли, представляет собой официальное решение по вопросам шариата и может оказывать значительное влияние на поведение верующих. В исламе фетвы могут издавать только высококвалифицированные богословы, что придает этому заявлению особую важность.
28 февраля этого года началась совместная операция США и Израиля в Иране, в результате которой был убит верховный лидер Али Хаменеи. По информации канала Iran International, новым верховным лидером стал его сын. В ответ на эти события Минобороны Израиля объявило всех лидеров Ирана «целями для ликвидации». Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию, назвав «идеальным сценарием» для Ирана пример Венесуэлы.
Данная фетва и заявления аятоллы отражают обострение конфликтов на Ближнем Востоке и могут привести к дальнейшей эскалации насилия в регионе. Ранее МК писал, что Трамп пошел ва-банк в Иране.