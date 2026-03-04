Ричмонд
Сперцян: нужно рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пожаловался на поведение болельщиков ЦСКА в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они всё слышали», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. Ответная игра пройдёт 17 марта в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Станислав Агкацев отразил десятый пенальти за карьеру.