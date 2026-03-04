Посольство России указало на излишнюю политизацию захода ледокола в воды Эстонии

Посольство России указало на излишнюю политизацию захода ледокола «Мурманск» в воды Эстонии.
В дипмиссии подчеркнули, что возможный заход в эстонские территориальные воды был осуществлён в ходе манёвра ледокола по освобождению заблокированного льдом судна.
«Излишняя политизация подобных случаев идёт вразрез с принципами свободы судоходства», — приводит сообщение посольства РИА Новости.
Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России, чтобы вручить ему ноту, касающуюся правил передвижения российских ледоколов в территориальных водах республики.
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии отмечало, что российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе.