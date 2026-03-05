Минпромторг включил в перечень авто для такси модели «Москвича», UMO и Sollers

Уточняется, что в перечень были добавлены кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1. При этом из списка исключили модели УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также две из пяти ранее включённых моделей Evolute — I-PRO и I-JET.