Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпромторг включил в перечень авто для такси модели «Москвича», UMO и Sollers

В Минпромторге России актуализировали список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации.

В Минпромторге России актуализировали список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Уточняется, что в перечень были добавлены кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1. При этом из списка исключили модели УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также две из пяти ранее включённых моделей Evolute — I-PRO и I-JET.

На данный момент в списке значатся 22 машины.

В феврале на заводе «Москвич» запустили производство электрокаров UMO для такси.

Также сообщалось, что в Госдуме предложили ввести потолок цен на такси в непогоду.