Минпромторг включил в перечень авто для такси модели «Москвича», UMO и Sollers

В Минпромторге России актуализировали список машин, которые можно использовать в такси в соответствии с законом о локализации.
Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Уточняется, что в перечень были добавлены кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1. При этом из списка исключили модели УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также две из пяти ранее включённых моделей Evolute — I-PRO и I-JET.
На данный момент в списке значатся 22 машины.
В феврале на заводе «Москвич» запустили производство электрокаров UMO для такси.
Также сообщалось, что в Госдуме предложили ввести потолок цен на такси в непогоду.