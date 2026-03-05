Путин проведет переговоры с президентом ЦАР

Нынешняя поездка в Москву станет для Туадеры первым визитом в Россию после переизбрания: в конце 2025 года по итогам выборов в ЦАР политик стал президентом в третий раз. В этом месяце исполняется 10 лет, как Туадера возглавил Центрально-Африканскую Республику — впервые он принял присягу в качестве главы государства 30 марта 2016 года.