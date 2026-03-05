Путин проведет переговоры с президентом ЦАР

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 5 марта примет коллегу из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжа Туадеру. Лидер ЦАР находится в Москве с рабочим визитом, он прибыл в РФ вечером 4 марта.
На повестке переговоров развитие сотрудничества двух стран в самых разных сферах — в политической, торгово-экономической, гуманитарной, сообщала пресс-служба Кремля. Кроме того, президенты планируют обсудить международные вопросы.
Туадера — частый гость в России, его прошлый визит в Москву проходил год назад, в январе 2025-го. Президенты поддерживают постоянный личный контакт, в частности, в конце января прошел их последний телефонный разговор.
Нынешняя поездка в Москву станет для Туадеры первым визитом в Россию после переизбрания: в конце 2025 года по итогам выборов в ЦАР политик стал президентом в третий раз. В этом месяце исполняется 10 лет, как Туадера возглавил Центрально-Африканскую Республику — впервые он принял присягу в качестве главы государства 30 марта 2016 года.
Россию и ЦАР связывают долгие узы дружбы. СССР признал независимость молодой республики прямо в день ее провозглашения, 13 августа 1960 года. И сегодня Москва активно помогает развитию Банги, а в 2019 году при активном участии именно России удалось достичь соглашения между правительственными силами и вооруженными повстанцами. Миротворцы из РФ входят в состав международной миссии ООН в республике.
Стабильно растет российско-центральноафриканский товарооборот, Банги выражает заинтересованность в развитии отношений в сфере энергетики и сельского хозяйства. Активно развивается военно-техническое партнерство: с одобрения Совбеза ООН Россия поставляет Банги необходимое для охраны правопорядка и обороны легкое оружие, готовит военных специалистов. По линии Минобороны обсуждается вопрос создания на востоке ЦАР российской военной базы.