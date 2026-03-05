Путин встретится с президентом Центральноафриканской республики

Кроме того, российский лидер подчеркивал, что в торгово-экономических связях РФ и ЦАР наблюдается хорошая тенденция, несмотря на невеликие абсолютные величины. А Туадера в свою очередь отмечал сотрудничество двух стран в сфере безопасности.