В Непале пройдут досрочные парламентские выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 марта. /ТАСС/. Голосование на досрочных парламентских выборах пройдет в Непале.
В выборах в Палату представителей (нижнюю палату федерального парламента) планируют принять участие свыше 18,9 млн человек. Им предстоит избрать 165 законодателей от одномандатных избирательных округов по мажоритарной системе, еще 110 депутатов будут избраны по пропорциональным партийным спискам.
На места в парламенте претендуют Коммунистическая партия Непала экс-премьера Шармы Оли и Непальская коммунистическая партия другого бывшего главы правительства Пушпы Камала Дахала, также известного под партийным псевдонимом Прачанда («свирепый», «грозный»).
Конкуренцию им составляет партия 35-летнего экс-мэра столицы Непала Катманду и бывшего рэпера Балендры Шаха. Он представляет Национальную партию Сватантра, которая заняла четвертое место на последних всеобщих выборах в 2022 году. На этот раз, по мнению аналитиков, она, вероятно, покажет гораздо более высокие результаты. Шах считается кандидатом от этой партии на пост премьер-министра. Еще одним сильным претендентом на места в Палате представителей является партия Непальский конгресс, которая избрала своим лидером 49-летнего Гагана Тхапу.
Власти страны заявили, что тщательно подготовились к выборам и сделали все возможное для их безопасного и мирного проведения. Правительство Непала мобилизовало около 325 тыс. солдат и полицейских для поддержания законности и порядка. За ходом голосования и подсчетом голосов будут следить международные наблюдатели, в том числе представители ЦИК РФ.
В Катманду и других городах Непала в начале сентября 2025 года вспыхнули беспорядки. Их основными участниками стали студенты и активисты движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, свыше 1,3 тыс. получили ранения. На фоне протестов правительство премьера Шармы Оли ушло в отставку.
12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в истории страны.