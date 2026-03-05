В Непале пройдут досрочные парламентские выборы

Конкуренцию им составляет партия 35-летнего экс-мэра столицы Непала Катманду и бывшего рэпера Балендры Шаха. Он представляет Национальную партию Сватантра, которая заняла четвертое место на последних всеобщих выборах в 2022 году. На этот раз, по мнению аналитиков, она, вероятно, покажет гораздо более высокие результаты. Шах считается кандидатом от этой партии на пост премьер-министра. Еще одним сильным претендентом на места в Палате представителей является партия Непальский конгресс, которая избрала своим лидером 49-летнего Гагана Тхапу.