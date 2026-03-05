Ричмонд
Израиль атаковал в Ливане завод «Хезболлы» по производству беспилотников

Израиль в ходе последней волны ударов атаковал в Ливане завод шиитского движения «Хезболла» по производству беспилотников и дронов.

Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Кроме того, утверждается, что под удар также попали десятки ракетных установок.

«Среди поражённых целей были многочисленные ракетные и миномётные установки “Хезболлы”, расположенные к югу от реки Литани. Среди этих объектов был завод по производству беспилотных летательных аппаратов и дронов», — говорится в публикации.

Днём ранее ЦАХАЛ заявил об атаке на военную инфраструктуру «Хезболлы» в Бейруте.

