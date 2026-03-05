Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев посоветовал ЕС при остановке поставок газа обращаться к фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил Европу: если Россия прекратит поставки газа, все вопросы придётся адресовать председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии ЕС Кае Каллас.

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кае и другим русофобам», — написал он в X, делая намёк на геополитическую напряжённость между Москвой и Брюсселем.

Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству проработать переориентацию газовой отрасли на новые рынки. Москва активно меняет энергетическую стратегию на фоне сдвигов в международной политике: речь идёт о снижении зависимости от европейского направления и поиске более выгодных регионов для экспорта голубого топлива.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше