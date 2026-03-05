Дмитриев посоветовал ЕС при остановке поставок газа обращаться к фон дер Ляйен

«Россия может прекратить поставки газа в Европу. По любым вопросам обращайтесь к Урсуле, Кае и другим русофобам», — написал он в X, делая намёк на геополитическую напряжённость между Москвой и Брюсселем.
Ранее Life.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству проработать переориентацию газовой отрасли на новые рынки. Москва активно меняет энергетическую стратегию на фоне сдвигов в международной политике: речь идёт о снижении зависимости от европейского направления и поиске более выгодных регионов для экспорта голубого топлива.
