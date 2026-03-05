«Я всё ещё сплю?»: Филиппов впервые стал чемпионом Европы по ски‑альпинизму и посвятил победу отцу

Никита Филиппов впервые в карьере стал чемпионом Европы по ски‑альпинизму. Российский спортсмен показал лучшее время в квалификации, а затем последовательно выиграл три забега на выбывание. При этом в финальном после двух сегментов он располагался на третьем месте, однако на спуске опередил соперников и первым пересёк финишную черту. Эту победу призёр Олимпийских игр посвятил отцу, праздновавшему день рождения.
Никита Филиппов после Олимпийских игр превратился из почти никому не известного спортсмена в звезду. В Италии он стал единственным представителем России, который завоевал медаль — серебряную. Причём сделал это в виде, дебютировавшем в программе — ски-альпинизме.
К чести уроженца Камчатки, он не собирался почивать на лаврах и продолжил радовать болельщиков. Сначала ожидаемо взял два золота на национальном первенстве. А следом одержал первую в карьере победу на чемпионате Европы. В Шахдаге Филиппову не оказалось равных в спринте.
У него изначально были хорошие шансы на успех, поскольку многие сильные конкуренты, в том числе олимпийский чемпион Ориоль Кардона, не прилетели в Азербайджан. Никита воспользовался возможностью сполна. В квалификации он показал лучшее время, а в четвертьфинале и полуфинале спокойно обходил всех конкурентов, что, возможно, несколько расслабило его.
Однако решающий забег получился намного сложнее. Россиянин попытался в фирменной манере начать быстро, но позволил захватить лидерство Оту Ферреру Мартинесу. А потом и вовсе откатился на третью строчку.
Подъём в гору отечественный спортсмен прошёл увереннее и располагался за спиной у испанца. Более того, в какой-то момент обогнал его. На первый транзит они прибыли практически в одни ноги. Плюс старался не отставать Томас Буссард. На данном этапе призёр ОИ вроде бы не допустил ошибок, но опять опустился на третье место.
Ничего не изменилось и на втором сегменте. Казалось, уроженец Камчатки довольствуется бронзой. Однако на спусковой части он сотворил настоящее чудо. Сначала по внутренней траектории, рискуя вылететь с трассы, обошёл швейцарца. А затем грамотно оттеснил в сторону испанца и улетел в отрыв.
Соперники пытались настичь его, но тщетно. Серебряный призёр Олимпиады продемонстрировал отменные горнолыжные навыки и спокойно докатил до финиша. Буссард в итоге взял серебро и отстал на 1,2 секунды. А Мартинес занял третью строчку.
После Никита не скрывал эмоции: громко закричал и потряс кулаком в воздухе. Как выяснилось, у Филиппова была двойная мотивация подняться на верхнюю ступень пьедестала — день рождения папы.
«Это моя первая победа. Я посвящаю её отцу, у него сегодня день рождения. Он сказал: “Можешь не возвращаться без золотой медали”. Поэтому я должен был выиграть. Пришлось сложно, и после Олимпиады в голове проносились не лучшие мысли, но я сконцентрировался и взял верх, где-то немного повезло», — цитирует триумфатора «Р-Спорт».
Позже, когда страсти чуть улеглись, он опубликовал пост в Telegram-канале, в котором объяснил свою тактику на заключительном сегменте. По его словам, он понимал, что на крутой ледяной трассе необходимо рисковать и пошёл ва-банк.
«P.S. Международный сезон очень эмоциональный: две бронзы на Кубке мира, серебро Олимпиады, теперь золото чемпионата Европы, я всё ещё сплю?» — добавил Филиппов.
А вот наставник сборной страны Павел Шабалин не удивился подобному манёвру подопечного на спусковом сегменте и отметил, что тот неоднократно успешно предпринимал его.
«Это качественная, хорошая горнолыжная подготовка. И он здорово работает на перестёжке. Мы сдвинули подготовку в сторону окончания КМ, Олимпиады и чемпионата Европы. Это было по плану», — цитирует специалиста ТАСС.
В свою очередь, вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин подчеркнул, что в настоящий момент уроженец Камчатки набрал потрясающую форму и входит в число лучших на планете в этом виде.
«Никита сегодня показал то, что должен был сделать на ОИ. Он находится на очень высоком уровне, ещё на нём располагается несколько спортсменов: испанцы и швейцарцы. Конечно, в какой-то момент выиграть способен каждый, но в случае с Никитой речь о высоком уровне мастерства. Думаю, он будет продолжать нас радовать», — отметил руководитель.
Наконец, председатель комиссии по ски-альпинизму Федерации альпинизма страны Андрей Романов высказался о будущем Филиппова и прокомментировал его желание попробовать свои силы в биатлоне. По его мнению, атлет пока полностью сосредоточен на выступлении на Олимпийских играх-2030.
«Всё идёт по плану, всё было достойно. Он без пауз тренируется и не делает никаких остановок, стремится к своей цели. Сначала хочет стать олимпийским чемпионом, поэтому на следующих Играх, наверное, примет участие в ски-альпинизме. Там же ещё финансовые вопросы вплетаются. В биатлоне одни деньги, а в ски-альпинизме — другие. Точнее здесь их полное отсутствие. Пока не очень понятно, включат нас в программу, но главная цель — выиграть следующую Олимпиаду», — подытожил Романов.