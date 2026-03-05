«Я всё ещё сплю?»: Филиппов впервые стал чемпионом Европы по ски‑альпинизму и посвятил победу отцу

Никита Филиппов впервые в карьере стал чемпионом Европы по ски‑альпинизму. Российский спортсмен показал лучшее время в квалификации, а затем последовательно выиграл три забега на выбывание. При этом в финальном после двух сегментов он располагался на третьем месте, однако на спуске опередил соперников и первым пересёк финишную черту. Эту победу призёр Олимпийских игр посвятил отцу, праздновавшему день рождения.