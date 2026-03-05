Ричмонд
Российская САУ выиграла артиллерийскую дуэль у натовской гаубицы М777

Цель противника поразил старший сержант Сергей Каралкин.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Расчет российской САУ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил украинское орудие М777 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Старший сержант Сергей Каралкин в составе расчета САУ выполнял задачу по подавлению артиллерии противника и оказанию огневой поддержки российским штурмовым подразделениям. Каралкин обнаружил FPV-дрон ВСУ и огнем из стрелкового оружия уничтожил его.

«В дальнейшем Каралкин обеспечил непрерывное ведение огня, точно выполнял команды командира расчета и быстро проводил наведение орудия самоходной артиллерийской установки на цель. Благодаря действиям старшего сержанта и слаженной работе всего расчета САУ было уничтожено 155 мм артиллерийское орудие М777 производства США и штурмовая группа противника», — сказано в сообщении.

