Российская САУ выиграла артиллерийскую дуэль у натовской гаубицы М777

«В дальнейшем Каралкин обеспечил непрерывное ведение огня, точно выполнял команды командира расчета и быстро проводил наведение орудия самоходной артиллерийской установки на цель. Благодаря действиям старшего сержанта и слаженной работе всего расчета САУ было уничтожено 155 мм артиллерийское орудие М777 производства США и штурмовая группа противника», — сказано в сообщении.