CNN: советники Трампа убеждают его как можно скорее объявить победу над Ираном

Как отмечается, спустя пять дней боевых действий многие в окружении Трампа уже считают нужным выйти из конфликта. Американской администрации оказалось сложно заручиться должной поддержкой населения США в этом вопросе, отметили собеседники CNN. Кроме того, фондовый рынок пришел в состояние хаоса, цены на бензин растут, а число погибших американских военных, вероятно, будет увеличиваться. В связи с этим некоторые советники и близкие союзники президента пытаются убедить его сократить сроки военных действий и объявить о победе, как только это будет возможно, указывает телекомпания.