Фицо заявил, что не верит Зеленскому и не примет его позицию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции признался в недоверии Владимиру Зеленскому.

Как утверждает издание Dennik, глава государства отметил, что Киев не дал словацкому и европейскому послам оценить состояние нефтепровода «Дружба», после чего было предложено создать инспекционную группу, которую Зеленский также отклонил.

«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — указал Фицо.

Ранее Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи аварийными поставками энергии.

Позже Фицо также заявил, что Словакия заблокирует кредит Киеву, если тот не возобновит транзит нефти.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше