Фицо заявил, что не верит Зеленскому и не примет его позицию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции признался в недоверии Владимиру Зеленскому.
Как утверждает издание Dennik, глава государства отметил, что Киев не дал словацкому и европейскому послам оценить состояние нефтепровода «Дружба», после чего было предложено создать инспекционную группу, которую Зеленский также отклонил.
«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», — указал Фицо.
Ранее Словакия расторгла соглашение с Украиной о помощи аварийными поставками энергии.
Позже Фицо также заявил, что Словакия заблокирует кредит Киеву, если тот не возобновит транзит нефти.
