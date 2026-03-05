CNN: советники Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном

Советники американского лидера Дональда Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном, как только это будет «убедительно».
Как утверждает CNN, они боятся, что кампания перерастёт в затяжную войну без чётких целей и превратится в политический кошмар.
Один из источников издания также назвал продолжение войны «политическим риском без всяких но».
Ранее Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.
