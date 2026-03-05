Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: советники Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном

Советники американского лидера Дональда Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном, как только это будет «убедительно».

Советники американского лидера Дональда Трампа призывают его скорее «объявить победу» над Ираном, как только это будет «убедительно».

Как утверждает CNN, они боятся, что кампания перерастёт в затяжную войну без чётких целей и превратится в политический кошмар.

«Наступление США на Иран усилило опасения среди помощников и советников Трампа по поводу политических последствий втягивания в затяжную войну без чёткого плана действий и без поддержки со стороны общественности», — говорится в статье.

Один из источников издания также назвал продолжение войны «политическим риском без всяких но».

Ранее Трамп оценил ход операции США против Ирана на 15 из 10.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше