Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи отражается атака БПЛА

В Сочи силами ПВО отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Андрей Прошунин.

В Сочи силами ПВО отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Прошу сочинцев и гостей курорта не терять бдительность, оставаться в безопасных местах… Минимизируйте передвижение на автомобилях, особенно вблизи береговой полосы», — написал он в Telegram-канале.

Ранее силы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников над Россией.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше