В Сочи отражается атака БПЛА

В Сочи силами ПВО отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр Андрей Прошунин.
«Прошу сочинцев и гостей курорта не терять бдительность, оставаться в безопасных местах… Минимизируйте передвижение на автомобилях, особенно вблизи береговой полосы», — написал он в Telegram-канале.
Ранее силы ПВО за три часа сбили 48 украинских беспилотников над Россией.
